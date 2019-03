Blitz notturno dei carabinieri, sgominata banda della droga |VIDEO

Blitz notturno dei carabinieri della Compagnia di Giugliano per sgominare una banda che trafficava droga tra Frattamaggiore e Frattaminore. Undici le persone raggiunte da ordinanze di custodia cautelare. I reati imputati sono associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed estorsione aggravati dal metodo mafioso.

Le indagini sono cominciate nel 2016 dopo il verifcarsi di episodi di violenza riconducibili alle dinamiche di controllo del territorio. E' stato appurato come l'organizzazione gestisse tutte le piazze di spaccio della zona, dove era possibile acquistare hashish, marijuana e cocaina. Il gruppo non disdegnava le azioni di violenza verso coloro che provavano a mettere in piedi l'attivtà di spaccio.