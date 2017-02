Trecase, hashish e marijuana fiutate dai cani antidroga: un arresto

Aveva nascosto in casa droga e denaro provento di attività illecita. Con l’aiuto del fiuto dei cani antidroga del nucleo carabinieri cinofili di Sarno (Sa), le forze dell'ordine hanno arrestato un 46enne di Trecase con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

In seguito alla perquisizione dell’abitazione sono stati rinvenuti 100 grammi di marijuana, suddivisi in 5 involucri, e 37 grammi di hashish. Trovati anche 500 euro in denaro contante, provento di attività illecita, un bilancino di precisione e materiale vario per taglio e confezionamento delle droghe. L’uomo è ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.