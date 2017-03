Arrestate per droga due ragazze: una è la fidanzata del capo clan Sibillo

Erano in possesso di due etti di droga destinati allo spaccio. Nel cuore dei Quartieri Spagnoli, in Via Grande Archivio, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro hanno arrestato due ragazze, una 25enne e una 18enne, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La maggiore delle due donne è la compagna di Pasquale Sibillo, il reggente dell’omonimo clan attualmente in carcere. Le donne sono state fermate e controllate in tarda serata: erano a bordo di un’auto. In seguito alla perquisizione sono stati rinvenuti 2 involucri di cellophane contenenti 210 grammi di marijuana. Quando i militari le hanno bloccate, le donne hanno tentato invano di disfarsi della droga nascondendola dietro uno scooter parcheggiato vicino alla loro auto. Le arrestate sono agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.