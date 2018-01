"Dammi i soldi per la droga": 19enne picchia la madre

Un 19enne di Boscotrecase è stato arrestato dopo aver minacciato per tutto il pomeriggio la madre. I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Torre Annunziata lo hanno bloccato nell’abitazione di famiglia poco dopo che aveva malmenato la donna per tentare di estorcerle denaro da spendere in droga.

Il ragazzo è stato arrestato per tentata estorsione, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Ai militari la donna ha raccontato di aver subìto minacce e percosse dal figlio per tutta la giornata.

Dopo la denuncia è stata affidata ai medici dell’ospedale di Boscotrecase perché era preda di stato ansioso oltre ad aver riportato vari traumi.