Stazione centrale, uomo si "buca" davanti al figlioletto di un anno: la Polfer affida il figlio alla madre

La Polizia Ferroviaria di Napoli ha scoperto ieri un uomo che si iniettava sostanza stupefacente con una siringa in presenza del figlio di appena un anno di età, accovacciato sul marciapiede di un binario, mentre il bimbo era abbandonato a se stesso. Gli uomini in divisa hanno preso tra le loro braccia il bambino e, d'accordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, lo hanno successivamente affidato alla madre, immediatamente rintracciata.

L'uomo di 31 anni di nazionalità bulgara, con numerosi precedenti di Polizia e Penali, è stato segnalato all'Autorità Amministrativa e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.