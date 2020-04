Lancia droga dalla finestra, ma sotto casa c'erano i Carabinieri: arrestato

I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano, insieme a quelli della stazione e del nucleo cinofili di Sarno, hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 29enne di Qualiano, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto elemento vicino al clan Pianese.



I militari hanno bussato alla porta dell’uomo che, per evitare l’arresto, ha lanciato droga dalla finestra della propria abitazione: peccato per lui che sotto casa fossero posizionati altri carabinieri.

Sequestrati 66 grammi di cocaina: 11 grammi suddivisi in 51 dosi già pronte per lo smercio, 53 grammi ancora da tagliare avvolti in un pacchetto sottovuoto e una bustina di plastica che ne custodiva 2. I militari hanno trovato anche 7 grammi di crack solidificati in piccole “pietre” e un bilancino di precisione.

L’arrestato è stato tradotto al carcere di Poggioreale.