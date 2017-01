Centinaia di dosi di droga nascoste nella cuccia del cane: due arresti

I Carabinieri della Tenenza di Melito e dell'aliquota radiomobile di Giugliano hanno tratto in arresto due persone del luogo, già note alle forze dell'ordine, responsabili di spaccio.

Durante un servizio di osservazione, i militari dell'Arma li hanno sorpresi mentre spacciavano a numerosi “clienti” e hanno notato che per rifornirsi facevano la spola da un’ampia cuccia per cani di grossa taglia.

I Carabinieri hanno ispezionato i box e hanno scoperto il sistema per tenere la droga “al sicuro”. Centinaia di stecchette di hashish erano contenute in una cassetta metallica in una botola interrata nella cuccia.

168 stecchette e un panetto di hashish (peso complessivo circa 700 grammi), 11 dosi di cocaina, 144 bustine di marjuana e più di 300 euro in contante, sono stati sottoposti a sequestro.