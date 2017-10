Blitz nelle “Case celesti” e nel "Terzo mondo": controlli e arresti

Maxi operazione contro la droga dei carabinieri a Secondigliano. Perquisizioni negli edifici di edilizia popolare ed in particolare nel rione dei fiori (il cosiddetto “terzo mondo”) e nelle “case celesti”.

I militari dell’arma hanno bloccato le principali vie di accesso e deflusso, eseguendo una serie di ordini restrittivi, dando vita a perquisizioni, personali e domiciliari, a carico di pregiudicati e soggetti d’interesse operativo della zona. Agli arresti per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un 30enne noto alle forze dell'ordine, un 35enne incensurato, entrambi sorpresi mentre cedevano droga a tossici.In seguito alle perquisizioni sono stati sequestrati 44 cilindretti contenenti cocaina, 34 di eroina e 9 di “crack”, oltre al denaro contante ritenuto provento di attività di spaccio.

Recuperate e sequestrate 301 dosi di eroina, 25 di cocaina e un caricatore per pistola bifilare. In carcere anche un uomo di 32 anni, di via lombardia, che dovrà espiare un anno e 7 mesi di reclusione per rissa, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, un 31enne e un 28enne.