Droga nel comodino: 53enne in manette

Quando hanno perquisito la sua abitazione a Giugliano hanno trovato tutti i tipi di sostanze stupefacenti. Protagonista un 53enne del posto arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno perquisito la sua casa ed hanno trovato una serie di dosi di droga all'interno del comodino della sua camera da letto. In totale i militari dell'aliquota operativa della compagnia locale hanno sequestrato tre dosi di cocaina, cinque bustine di marijuana, sei stecche di hashish, un bilancino di precisione, tutto il materiale necessario per il confezionamento della sostanza ed un totale di 330 euro in contanti di piccolo taglio.

Immediatamente è scattato l'arresto per spaccio di stupefacenti. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine. Attualmente è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo all'esito dell'udienza di convalida dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Napoli.