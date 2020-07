Serra per la droga in cantina: arrestato pusher di 33anni

Aveva creato una serra con tutti i crismi per coltivare marjuana nella cantina del palazzo. I carabinieri hanno arrestato un 33enne di Casoria per detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari sono stati insospettiti dal numero di persone che frequentavano il palazzo, apparentemente senza motivo.

Durante una perquisizione, i carabinieri della stazione locale, con laiuto dell'unità cinofila di Sarno, hanno scovato la serra artigianale perfettamente organizzata ed efficiente. Sono stati trovati sistemi di illuminazione e irrigazione, concimi e vario materiale per la coltivazione, una tenda per l’essiccazione e una lista contente il piano di fertilizzazione per la coltivazione delle piante, con tanto di istruzioni per la corretta fioritura.

Rinvenute e sequestrate 12 piante di marijuana, 12 fusti di piante già private delle infiorescenze e 64 grammi di marijuana essiccata. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti ben 53 grammi di marijuana che erano stipati all’interno di una cassetta per la posta all’interno del condominio dove abita il 33enne.