Castello di Cisterna, droga nascosta nei barattoli delle bolle di sapone

Perquisizioni dei carabinieri di Castello di cisterna nei complessi “Cisternina” e “219” hanno portato al rinvenimento di circa 14 grammi di hashish, 11 di cocaina e 4,5 di crack nascosti nei barattolini dei temperamatite e delle bolle di sapone, un appunto con cifre e nomi e 5 bilancini di precisione. I carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio un 25enne di Pomigliano già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di 9 dosi di cocaina e 220 euro ritenuti provento di attività illecita; il 25enne è in attesa del giudizio con rito direttissimo. Durante il servizio sono scattate anche 5 denunce.

Due soggetti residenti nelle palazzine della “cisternina” e della “219” sono stati deferiti per detenzione di crack a fini di spaccio; una donna di Pomigliano è stata trovata con un tasso alcolemico pari a 1,5 g/l e denunciata per guida sotto l'influenza di alcool; un 26enne è stato denunciato per inosservanza dell’obbligo di dimora a Piazzolla di Nola poiché è stato controllato a castello di cisterna dove verosimilmente si era diretto per fare acquisti in una delle piazze di spaccio; infine è stato denunciato per porto illegale di arma da taglio un uomo sorpreso in possesso di un coltello a serramanico.