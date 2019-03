Porta in carcere droga e un cellulare nascosti tra mortadella e provolone

Aveva scelto un nascondiglio che riteneva sicuro. Prodotti che rappresentano un piccolo lusso in carcere e che non avrebbero destato sospetti. È stata invece scoperta ed è stata arrestata. Protagonista una 34enne arrestata dagli agenti della polizia penitenziaria poco prima di un colloquio in carcere. La donna aveva nascosto 300 grammi di hashish e un telefono cellulare all'interno di un pacco alimentare con all'interno prosciutto, mortadella e provolone.

Droga e cellulare nascosti

La donna aveva provato così a far arrivare lo stupefacente e il telefono al marito ma è stata scoperta dagli agenti del reparto che le hanno stretto le manette ai polsi. Adesso deve rispondere di spaccio di sostanza stupefacente all'interno di uffici pubblici e introduzione di generi non consentiti. I fatti sono accaduti all'interno del carcere napoletano di Poggioreale.