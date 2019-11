Droga nascosta nella cassa dello stereo: la scoperta a Pianura

Oggi pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura, durante un’attività investigativa hanno effettuato un controllo in via dell’Avvenire dove, nell'abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari, hanno rinvenuto 7,36 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e la somma di 30 euro, nascosti in una cassa stereofonica. Il 35enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.

Nei giorni scorsi, durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato Pianura hanno rinvenuto in via Evangelista Torricelli, nascosta in un edificio all’interno di una pannellatura dissestata, una busta contenente sette cartucce calibro 357 magnum, cinque cartucce calibro 9x21, nove cartucce calibro 9 parabellum e due cartucce calibro 9x19 che sono stati sequestrati per essere sottoposti ad accertamenti da parte della Polizia Scientifica.

Gallery