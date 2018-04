Porta la droga in carcere al padre: arrestata

Aveva portato droga al padre in carcere sfruttando l'opportunità dell'incontro per i colloqui. È stata scoperta ed arrestata una donna che ha provato a dare al genitore 45 grammi di hashish. A scoprirli sono stati gli uomini della polizia penitenziaria. Gli agenti hanno perquisito l'uomo scoprendo che aveva nascosto la droga all'interno dei boxer.

A denunciarlo è stato il Sappe, Sindacato autonomo polizia penitenziaria che ha posto anche l'accento sulla condizione del carcere di Poggioreale dove è avvenuto l'arresto. In ogni giornata di colloquio gli agenti devono far fronte all'arrivo dei familiari dei 2.200 detenuti nella struttura. Il tutto in una carenza di strumenti di sicurezza e mancanza di personale ormai diventata cronica.