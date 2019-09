Maxi sequestro di droga nel carcere femminile: la scoperta grazie al fiuto dei cani

Un cospicuo quantitativo di droga è stato scoperto dalla polizia penitenziaria nel carcere femminile di Pozzuoli. A rendere nota la notizia è l'Osapp.

"Essenziale per il blitz, coordinato dal commissario Paudice, comandante del penitenziario femminile, grazie all'ausilio del fiuto dei cani antidroga. Denunciamo le gravi criticità operative in cui versa la Polizia Penitenziaria a causa della mancanza di risorse umane e tecnologiche. Nonostante ciò la Polizia Penitenziaria si distingue encomiabilmente per il lavoro svolto", spiegano il segretario regionale Osapp Vincenzo Palmieri e il segretario Provinciale Osapp Napoli Luigi Castaldo.