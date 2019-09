Droga nella scatola di biscotti, arrestato pusher

Hashish in una scatola di biscotti. I carabinieri arrestano un 24enne di Boscoreale già noto alle forze dell'ordine.

Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto complessivamente 100 grammi di hashish, in parte suddivisi in stecchette pronte per la rivendita, e materiale per il confezionamento delle dosi. La droga, quella ancora non tagliata, era nascosta in una cofanetto poggiato su uno scaffale del ripostiglio.

La restante parte era invece occultata in cucina, in una scatola di biscotti. Sequestrata la sostanza, il 24enne è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.