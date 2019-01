Trovata la “droga di Batman”: incensurato in manette

Avevano il logo di un celebre supereroe sulla confezione e questo non è passato inosservato. I carabinieri della stazione di Forio d'Ischia hanno arrestato un 20enne incensurato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Un chilo e 100 grammi di hashish suddivisi in 10 panetti che avevano una particolarità: il simbolo di Batman impresso sul dorso.

Non è la prima volta che viene fatta una scoperta del genere ma mai con un logo così conosciuto a livello planetario. Un'associazione poco felice visto che Batman era seriamente impegnato nella lotta al crimine. Il 20enne è stato arrestato e portato in carcere mentre continuano le indagini per risalire ai fornitori.