Spaccio in un basso ai Quartieri: in manette madre e figlio

Avevano trovato un posto per nascondere la droga che poi smerciavano nel rione direttamente dal balcone del proprio basso. Se ne sono accorti gli agenti del commissariato “Dante” di Napoli che ieri pomeriggio hanno stretto le manette ai polsi a madre e figlio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In totale i poliziotti hanno trovato tre dosi di cocaina nascoste all'interno di un portaombrelli in casa. Gli uomini in divisa stavano controllando la zona, proprio in un'azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti, quando hanno deciso di entrare in un basso di Salita Paradiso.

All'interno hanno trovato una donna di 60 anni, R.R., e il figlio G.M., 34enne pregiudicato. Proprio l'atteggiamento nervoso del 34enne ha permesso agli agenti di scoprire dove nascondevano la droga. Il giovane si è, infatti, parato dinanzi al portaombrelli convincendo i poliziotti a controllarne il contenuto. In casa hanno trovato anche 250 euro in banconote di piccolo taglio ritenute provento dell'attività illecita. Entrambi sono stati sottoposti in un primo momento agli arresti domiciliari fino ad arrivare dinanzi al giudice monocratico per la convalida dell'arresto. Lì il 34enne si è autoaccusato del possesso della droga e ai suoi danni il magistrato ha imposto l'obbligo di dimora nel comune di Belvì in provincia di Nuoro.