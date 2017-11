Dosi di droga in un bambolotto: arrestato mentre vendeva una dose ad un 16enne

Non sapeva d’essere osservato dalla Polizia di Stato e, nel momento in cui cedeva ad un minorenne una dose di hashish, è stato bloccato ed arrestato dagli agenti del Commissariato di P.S. “Portici-Ercolano”.

I poliziotti, infatti, nella serata di ieri, hanno arrestato in flagrante un 37enne con pregiudizi inerenti alla violazione della legge sugli stupefacenti, conosciuto con l’appellativo il “Puffetto”, perché promotore di una fiorente attività di spaccio di hashish e marijuana, anche in danno di soggetti di giovane età.

L’uomo è stato notato, in più di una circostanza, mentre vendere sostanza stupefacente a vari acquirenti, in un cortile poco distante dalla sua abitazione. Gli agenti hanno esteso il controllo anche nel suo appartamento, rinvenendo e sequestrando, all’interno di un bambolotto, 5 dosi di hashish, oltre alla somma di 170 euro suddivise in banconote di vario taglio.

All’interno del cortile, dove i poliziotti hanno bloccato lo spacciatore, precisamente in uno sgabuzzino, sono state rinvenute e sequestrate altre 14 dosi di marijuana.

Gli agenti hanno arrestato il 37enne che, stamane, processato con rito per direttissima, è stato condannato alla pena di 2 anni e sei mesi, con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. due volte al giorno.