Spacciavano con i bambini piccoli: tre donne in manette

Portavano con sé dei bambini piccoli per depistare le indagini. Li utilizzavano come copertura per spacciare droga ai giovani della movida di Torre del Greco. È quello che hanno scoperto gli agenti del commissariato di Torre del Greco che questa mattina hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Torre Annunziata ai danni di tre donne di 24, 30 e 54 anni.

Le indagini

L'accusa ai loro danni è di spaccio di stupefacenti. Le indagini, coordinate dalla procura oplontina hanno accertato che tra novembre 2018 e febbraio 2019, le tre donne avevano messo su un'attività di consegna a domicilio di cocaina. Gli ordini avvenivano tramite sms e le donne portavano la droga ordinata accompagnandosi a minorenni, anche in tenera età, per evitare controlli delle forze dell'ordine.