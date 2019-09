Quattro chili di droga sul balcone: 34enne in manette

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, nel corso di un’attività investigativa, hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione di via Fermi. Sul balcone dell’appartamento, trasformato in una vera e propria serra, gli agenti hanno rinvenuto quattro piante di canapa indiana del peso complessivo di circa quattro chili e hanno arrestato per detenzione, traffico e produzione illecita di sostanze stupefacenti un 34enne del posto.

Il secondo arresto

Inoltre i poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, a corso Umberto I, hanno sorpreso un uomo che si era introdotto in un noto locale della zona oplontina scassinando una finestra e si era impossessato della somma di 200 euro dal registratore di cassa. Il 23 enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per furto aggravato.