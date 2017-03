Nascondeva 2 kg di droga nel sedile dell'auto: arrestata nipote di un noto boss

Nascondeva 2 kg di droga nel sedile dell’auto. Nell’ambito di un’operazione finalizzata alla prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti a Torre Annunziata, le Fiamme Gialle del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sorpreso in flagranza di reato e arrestato una 32enne, nipote di un noto Boss della zona, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Le Fiamme gialle avevano notato, nei pressi del casello autostradale del comune vesuviano, strani movimenti di un’autovettura che effettuava continue inversioni di marcia. In seguito a un breve inseguimento, i militati hanno fermato l’auto in fuga e rivenuto, sotto il sedile del lato passeggero, 19 panetti di hashish. Gli accertamenti eseguiti sulla conducente dell’auto hanno permesso la sua identificazione: la donna è la nipote di un noto pregiudicato della criminalità organizzata napoletana, attualmente detenuto, che si avvarrebbe di donne del clan per spacciare sostanze stupefacenti nel Rione Cavone e nella zona compresa tra Via Toledo fino a Materdei. La donna agli arresti domiciliari, è in attesa di rito direttissimo.