Scampia, arrestato un ventenne per spaccio di eroina e crack

I Carabinieri della Stazione Quartiere 167 hanno tratto in arresto a Scampia per spaccio di stupefacenti S.M., un 20enne del luogo già noto alle forze dell'ordine per reati dello stesso tipo. Il giovane è stato monitorato con servizio di osservazione su una “piazza di spaccio” nel rione Monte Rosa venendo sorpreso nell’atto di cessioni di stupefacente ad acquirenti. La sua immediata perquisizione personale ha portato al rinvenimento e sequestro di 6 dosi di eroina, 4 dosi di crack, 405 euro in banconote e monete di vario taglio.

L’arrestato è stato tradotto nella Casa Circondariale di Poggioreale.