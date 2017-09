Droga nascosta nella plafoniera condominiale: arrestato pusher 24enne

Blitz per contrastare lo spaccio di stupefacenti nel “Rione 219” in via Lussemburgo, a Melito. Arrestato in flagranza un 24enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, sorpreso e bloccato mentre insieme a complici, in via di identificazione, partecipava ad attività di spaccio.

I militari hanno rinvenuto e sequestrato sul 24enne 83 dosi e stecchette pronte per lo spaccio al dettaglio (38 di crack, 7 di cocaina, 18 di hashish e 20 di marijuana) oltre alla somma di 345 euro in banconote di vario taglio ritenuta provento della attività illecita.

La droga veniva custodita in un buco ricavato dietro ad una plafoniera delle scale condominiali e dentro c’erano 375 dosi (250 di crack, 77 di cocaina, 24 di hashish e 24 di marijuana. Scoperto e smantellato anche un sistema di allarme acustico comandato a distanza, trovato nell’androne del palazzo e usato dai malfattori per segnalare la presenza di forze dell’ordine.