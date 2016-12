Traffico di droga, arrestato in Sud America “ ‘o nano”: riforniva i clan della camorra

Pasquale Fiorente, detto “ ‘o nano”, 39 anni, è stato arrestato dalla Polizia cilena attivata dall’Interpol, su segnalazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata.

Il torrese era in fuga dal 16 luglio 2013, quando si era sottratto all’esecuzione della prima Ordinanza di custodia cautelare in carcere. E' accusato di essere il Promotore di una organizzazione internazionale dedita al traffico di droga tra Sud-America e Italia, essendo in contatto diretto con i fornitori di droga sudamericani di Messico, Colombia, Bolivia e Brasile, dai quali riusciva a ottenere enormi quantità di cocaina pura, riuscendo persino a contrattare sul prezzo.

Fiorente procurava i mezzi di trasporto, raccoglieva “ordinazioni”, stabiliva i profili finanziari delle operazioni, controllava i tempi di consegna e le modalità dell’importazione, assumendosi anche il rischio di eventuali perdite. La consegna era in Campania, dove Fiorente poteva contare su una base operativo-logistica a Torre Annunziata. Numerosi i cartelli criminali campani che si sono riforniti dalla sua organizzazione: in primis i «Gallo-Cavalieri» di Torre Annunziata e gli «Aquino-Annunziata» di Boscoreale. Ma aveva “proficui rapporti” anche con i «Lo Russo» di Miano, con gli «Scissionisti» di Secondigliano, i «Castaldo» di Caivano e i «Pecoraro-Renna», operanti a Salerno e Battipaglia.

L’organizzazione promossa dal 39enne è nota alle cronache per la nota vicenda della “dama bianca”, Federica Gagliardi, arrestata nel marzo 2013 nell'aeroporto di Fiumicino.