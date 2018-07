Munizioni da guerra e droga in casa: fermato in bici un 43enne

I carabinieri di Caivano hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e detenzione illegale di munizionamento da guerra un 43enne del luogo.

I militari lo hanno bloccato mentre era in sella alla sua bicicletta su via Salvemini dove aveva appena venduto una dose di kobret ad un acquirente, poi identificato e segnalato alla Prefettura di Napoli. In seguito a controlli avvenuti in casa del 43enne i carabinieri gli hanno sequestrato altri 0,8 grammi di kobret, 3 cartucce calibro 7,62 e 2 bossoli calibro 90.

Dopo le formalità è stato tradotto a Poggioreale.