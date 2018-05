Droga e armi nella cantinola, quattro arresti a Ercolano

Droga e armi, un connubio fatale per quattro uomini di Ercolano arrestati dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco in possesso di sostanze stupefacenti, una pistola e oltre 100mila euro. Tre dei quattro fermati risultano residenti in cupa Viola. Si tratta di tre fratelli di 43, 41 e 33 anni; mentre il quarto è un 19enne. di via Cegnacolo. L'accusa è di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, detenzione di arma da fuoco e munizioni, possesso ingiustificato di una ingente somma di denaro.

A seguito di perquisizioni domiciliari i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato una pistola a salve modificata per sparare proiettili calibro 7,65 con 5 cartucce nel caricatore, 30 grammi di cocaina e 50 di hashish, 31 di marijuana e materiale per il confezionamento nonché di una ingente somma scoperta nella cantinola di uno dei fratelli, 101.035 euro in denaro contante per il possesso della quale nessuno ha voluto o potuto fornire giustificazione. Gli arrestati sono stati condotti nelle Case Circondariali di Poggioreale e Pozzuoli.