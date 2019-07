Vuole un antidolorifico per la moglie: picchia una guardia medica

Un medico della Guardia medica dell'ospedale di Ischia è stato aggredito dal marito di una paziente. L'uomo, un 46enne di Mugnano, ha picchiato la dottoressa che non ha voluto iniettare una dose di antidolorifico alla moglie. L'uomo si è presentato nell'ufficio del medico già con la fiala in mano chiedendo al medico di effettuare l'iniezione. La sanitaria però si è rifiutata indicando il pronto soccorso per questa operazione che non ricadeva tra le sue mansioni.

L'aggressione

L'uomo ha prima fintato di andare via per poi colpire con uno schiaffo al volto la dottoressa. Il medico ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno individuato il responsabile del fatto e l'hanno denunciato per violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.