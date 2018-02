Dossier alla Curia. Sepe «Napoli non c'entra»

Dopo l'arrivo di un dossier alla Curia di Napoli su presunti casi di omosessualità, il cardinale Crescenzio Sepe ha deciso di intervenire sull'argomento. L'arcivescovo ha sottolineato come l'indirizzo partenopeo sia stato utilizzato solo per recapitare la denuncia e non come reale punto dove si sarebbero concretizzati gli atti denunciati. Secondo Sepe i due sacerdoti denunciati non fanno parte della Curia di Napoli ma potrebbero appartenere ad altre diocesi.

«Ci sono tante diocesi. È stata scelta Napoli probabilmente perché questo signore abiterebbe a Napoli e quindi per lui era più facile consegnarlo qui. Napoli di fatto non c'entra, nel senso che trattandosi di diverse diocesi, io come vescovo di Napoli non ho competenza su nessun'altra diocesi e ognuno si prenda la sua responsabilità».