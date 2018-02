Presunti casi di omosessualità, consegnato dossier alla Curia di Napoli

E' stato consegnato alla Cancelleria della Curia Arcivescovile di Napoli, nel corso di questa settimana, un dossier su CD di denuncia di presunti casi di omosessualità nei quali sarebbero coinvolti sacerdoti, religiosi e seminaristi di alcune diocesi italiane.

"Detto materiale - spiega in una nota la Curia di Napoli - verrà opportunamente esaminato per essere trasmesso alle diocesi interessate per le eventuali necessarie valutazioni".