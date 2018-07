Dormiva nei Bed and Breakfast di tutta Italia senza pagare: scoperto a Napoli

Nella mattinata di ieri gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando sono intervenuti in un B&B alla Riviera di Chiaia su chiamata della titolare: un cliente che si rifiutava di saldare il conto.

L'uomo, che doveva pagare 734 euro, era un 57enne di Barletta. Condotto in commissariato, si è scoperto era solito alloggiare in B&B di diverse città e poi andar via senza pagare.

Dopo la denuncia per insolvenza presentata dalla titolare del B&B partenopeo, i poliziotti hanno avviato il procedimento amministrativo del foglio di via, per cui non potrà più tornare in città.