Doppio furto alle ambulanze nella notte

Sono diventate il nuovo obiettivo dei ladri a Napoli. A confermarlo è il doppio furto avvenuto stanotte a Napoli. Oggetto, le ambulanze del 118 diventate l'obiettivo di queste ore dei malviventi in città. A darne notizia è la versione online de “Il Mattino” che racconta i due colpi ai danni delle vetture di emergenza. Il primo è avvenuto intorno alle 21 nei pressi della Riviera di Chiaia.

Mentre gli operatori stavano sedando un paziente in agitazione, è stata sfilata la radio dalla tasca di uno di loro. Uno strumento fondamentale per l'attività di soccorso per gli uomini del 118. Dopo poco più di un'ora è arrivato anche il secondo furto nei pressi dell'ospedale “Labriola” a Miano. Sfruttando sempre i momenti successivi ad intervento d'emergenza, è stata rubata la borsa con tutto il kit per la rianimazione. Episodi preoccupanti che fanno eco a quelli già segnalati da diversi operatori con una lettera alla Prefettura di Napoli.