Dopavano il cavallo per vincere le gare: equino sequestrato a Varcaturo

I carabinieri forestali del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, agroalimentare e forestale hanno dato esecuzione in Varcaturo al decreto di sequestro preventivo del cavallo “Special One LF”. Il provvedimento è stato eseguito a carico di un 51enne e un 64enne ritenuti responsabili di maltrattamento di animali e frode in competizioni sportive avendo impiegato il cavallo in una competizione all’ippodromo di Aversa dopo avergli somministrato sostanze dopanti.

Dalle risultanze emerge che in occasione della partecipazione alla gara di trotto “Premio Vesuvio” tenutasi il 27.10.2018 presso l’ippodromo di Aversa sarebbero state somministrate all’animale sostanze dopanti vietate e nocive del tipo anabolizzante la cui presenza è stata rilevata in un campione di urine.