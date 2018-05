Stupro turista inglese, le donne sorrentine si costituiscono parte civile

L'appuntamento è per il prossimo 20 maggio, nell'area pedonale antistante l'ingresso della Cattedrale cittadina. Le donne di Sorrento non accettano quanto accaduto a Meta ad una turista inglese, drogata e violentata da alcuni elementi del personale alberghiero, e scendono in piazza con un flash mob promosso dall’associazione "Penisola Sorrentina Sicura".

Sotto la medesima sigla hanno deciso di costituirsi parte civile nel processo ai presunti stupratori della 50enne. In occasione del flash mob, sarà contestualmente lanciata una campagna di adesione all’iniziativa giudiziaria contro i presunti violentatori.