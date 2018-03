Uccisa mentre accompagna i figli a scuola: donna uccisa a Terzigno

Immacolata Villani, 31 anni, è stata uccisa questa mattina a Terzigno, raggiunta da colpi di pistola dopo aver accompagnato la figlia a scuola. La vittima è morta sul colpo. L'agguato è avvenuto in via dei Pini a Terzigno, ai confini con Boscoreale.

Dalle prime indagini i sospetti si concentrano sul marito della donna, visto che la vittima è stata vista litigare a pochi metri dall'istituto scolastico con un uomo. Sul posto è arrivato il padre di Immacolata accompagnato da alcuni parenti.

Il killer è stato visto allontanarsi da via dei Pini in moto, dopo gli spari. Terzigno era già diventata tristemente nota per un altro femminicidio, quello di Enza Avino assassinata nel settembre 2015.

Immacolata aveva denunciato il marito per maltrattamenti qualche giorno fa. È questo il primo dettaglio che emerge sulla relazione tra Imma e il marito. Tra i due c'erano numerosi problemi che li stavano portando ad una dolorosa separazione. La donna era già andata a vivere a casa del padre portando con sé la bimba di nove anni. Terzigno viene in questo momento battuta a tappeto dagli investigatori che stanno anche controllando i nastri delle videocamere di sorveglianza della zona. La scuola, all'esterno della quale è avvenuto l'assassinio, è stata chiusa e tutti i bambini sono stati fatti uscire da un'entrata secondaria.

"Erano le 8,23 quando un'amica che era presente sul posto mi ha avvertito, sconvolta, di quanto era accaduto. Ho chiamato subito le forze dell'ordine. Non ho davvero parole, è una giornata triste per il nostro comune, ma non solo. Ancora una vittima innocente". Questo il racconto del sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, ai microfoni della trasmissione Rai "Chi l'ha visto?".

"Da quanto mi hanno raccontato alcuni presenti, Immacolata è stata avvicinata da un uomo a bordo di uno scooter, che l'ha invitata a scendere dell'auto. Poco dopo la donna è stata uccisa con un colpo di arma da fuoco. Mi riferiscono che l'uomo è stato riconosciuto ed era il marito. Le forze dell'ordine lo stanno cercando. Negli ultimi mesi, mi dicono alcuni conoscenti, la situazione familiare era molto tesa", ha aggiunto il primo cittadino del comune vesuviano.

La figlia di Immacolata, di soli 9 anni, era già all'interno della scuola quando è avvenuta la tragedia: "La piccola è ora con un'assistente sociale. Tutti i bambini sono stati fatti uscire dalla scuola dall'uscita secondaria, pochi minuti dopo l'omicidio. La scuola è stata poi chiusa. La città è sotto shock. Siamo davvero sconvolti per quanto accaduto", ha concluso Ranieri.

