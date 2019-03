Donna uccisa in casa: il giallo. Delitto per motivi passionali

Una donna è stata trovata morta all'interno del suo appartamento pochi minuti fa. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della tenenza di Melito che sono intervenuti a via Papa Giovanni XXIII. I militari sono stati chiamati dai vicini della vittima che hanno sentito dei colpi d'arma da fuoco.

La scoperta

Una volta arrivati sul posto, hanno fatto irruzione nell'appartamento scoprendo il cadavere della vittima. Il corpo della donna è stato trovato all'interno della sua casa al quinto piano di una palazzina. Si tratta di una donna di 33 anni incensurata. I carabinieri hanno subito il via alle indagini cominciando i rilievi sul posto e pattugliando la zona.

Fermato un uomo

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di omicidio per motivi passionali ma sono ancora in corso le indagini per stabilire il movente con esattezza e l'esatta dinamica dei fatti. Sul posto è atteso l'arriva del sostituto procuratore di turno che sicuramente ordinerà il sequestro della salma per l'esame autoptico. Fermato un uomo ritenuto il possibile omicida della 33enne. Non è ancora nota la sua identità anche se sarebbe ritenuto dagli investigatori vicino a un clan di Secondigliano. L'uomo si è costituito dopo aver contattato il suo legale.