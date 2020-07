Tragedia a Ischia: donna trovata morta in casa dalla madre

Dramma a Ischia. Una donna di 53 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione, nella zona di Panza, dalla madre.

Sul posto - come riferisce IlGolfo24 - sono giunte più autoambulanze del 118, con i sanitari che non hanno potuto far altro che accertare il decesso, e i Carabinieri della locale stazione di Forio per gli accertamenti di rito.

Il P. M. di turno ha disposto la rimozione della salma e il trasferimento per l’esame autoptico.