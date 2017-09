Choc a Frattamaggiore: donna trovata morta in casa

È stata trovata in casa senza vita una donna di 75 anni. Il suo corpo è stato ritrovato nel parco Cinzia a Frattamaggiore dai vigili del fuoco e della polizia che sono stati chiamati dalla badante e dalla vicina dopo che la donna non rispondeva al citofono. I pompieri sono riusciti ad entrare nella casa della donna al quarto piano attraverso una scala montata all'esterno del palazzo.

Una volta dentro si sono resi conto che l'anziana era deceduta. Sul posto è giunto il magistrato di turno della procura di Napoli nord per provare a stabilire la causa del decesso. Non è escluso che venga disposta l'autopsia. La donna era un'insegnante in pensione, vedova e senza figli. A riportare la notizia è NanoTv.