Caos a Torre del Greco, donna minaccia di fare esplodere il suo appartamento

Carabinieri e vigili del fuoco sono stamattina intervenuti a Torre del Greco, in via Purgatorio, per una donna che minacciava di fare esplodere il proprio appartamento con delle bombole di gas.

L'episodio è avvenuto intorno alle 9, ed il tran-tran ha di fatto bloccato il traffico nella zona con tantissimi residenti dei dintorni che si chiedevano cosa stesse accadendo.

Secondo quanto riportato dai vicini, la donna ha problemi psichici e non sarebbe nuova a fatti di questo tipo. "Ieri mattina alle 7-15 lanciava di tutto dal balcone e mio marito per un pelo si è salvato da una pianta", spiega una residente in zona.

Alla fine la situazione è stata ricondotta alla calma dalle forze dell'ordine intervenute.