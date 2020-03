Donna si sdraia per strada e chiede aiuto: “Fate un tampone a mio marito”

Una protesta che era anche una richiesta d'aiuto. È quella messa in atto da una donna nel rione Sanità, a via Fontanella. Si è sdraiata per strada e ha chiesto aiuto perché secondo lei il marito avrebbe tutti i sintomi del Coronavirus ma da tre giorni nessuno risponde alla sua richiesta d'aiuto. “Aiutatemi, mio marito da tre giorni chiama per un tampone” diceva ai passanti.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia che ha provato a capire le esatte doglianze della donna e secondo alcuni testimoni dopo qualche ora è arrivata in zona anche un'ambulanza per il biocontenimento anche se non si sa precisamente se si riferisse a quella situazione. Il gesto della donna è stato sottolineato anche sui social. A partire da Gaetano Amatruda, addetto stampa del consigliere regionale Stefano Caldoro, che ha sottolineato la vicenda e altre criticità regionali.

Il post su Facebook

“Aiutatemi, mio marito da tre giorni chiama per un tampone” è il grido di una donna che si è stesa in strada, a Napoli, per avere le analisi.

A Salerno, nel Vallo di Diano, si attende per giorni, il vice sindaco di Auletta ha dovuto attendere cinque giorni. Alla fine era positivo. Ora la intera comunità chiede controlli che non arrivano. In queste ore il sindaco di Sant’Egidio lancia l’allarme nel suo Comune perché i sintomatici non vengono sottoposti al tampone.

Telecolore, emittente salernitana, ha raccontato la storia di un giovane medico specializzando che ha atteso invano un tampone.

Lo capiamo che è un errore? Bisogna farne di più, anche coinvolgendo le strutture private che hanno dato la disponibilità

