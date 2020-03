Senza motivo sul pullman: donna sputa addosso a un vigile urbano

Un'agente di polizia municipale di San Giorgio a Cremano è stata aggredita questa mattina nel corso di alcuni controlli per evitare il contagio da Coronavirus. L'agente ha chiesto a una donna su un pullman a San Giorgio il motivo per il quale era in città e la relativa autocertificazione ma ha ricevuto come risposta un'aggressione. Non paga la donna ha anche sputato contro l'agente che adesso sarà costretta a una quarantena domiciliare lontana dalla propria famiglia per motivi precauzionali. La donna è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. Duro il commento del sindaco di San Giorgio, Giorgio Zinno.

Le parole del sindaco Zinno

Nelle scorse ore una nostra agente di polizia municipale è stata aggredita mentre faceva il proprio dovere: durante un controllo su di un pullman, una donna di Napoli che si trovava senza alcun giustificato motivo a San Giorgio a Cremano le ha sputato addosso. La donna è stata denunciata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla quarantena obbligatoria perche fuori territorio senza motivo, ma la nostra agente è stata subito costretta mettersi in quarantena precauzionale. Il nostro Comune, dunque, subisce il danno di avere una dipendente in meno in strada, al servizio dei cittadini, mentre l’agente, moglie e madre, è costretta a temere un possibile contagio e dovrà restare quattordici giorni lontana dalla figlia.

Questa assurda vicenda ci deve far riflettere ancor più sui sacrifici che compiono quotidianamente i nostri uomini e donne delle forze ordine, in prima linea per combattere la diffusione dell’epidemia e spesso anche con la stupidità di soggetti incivili, se non proprio criminali. Eventi come questi fanno comprendere quanto è importante che tutti rispettino le regole. Alla nostra agente, auguriamo che tutto vada per il meglio e l’aspettiamo presto di nuovo in servizio. All’intero corpo della polizia municipale, guidato dall’instancabile comandante Gabriele Ruppi, vada, anche in quest’occasione l’affetto, la stima e la vicinanza dell’intera comunità di San Giorgio a Cremano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.