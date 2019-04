Sparisce nel nulla senza dare più sue notizie: familiari in ansia per una 46enne

Familiari in ansia per una donna di 46 anni, irreperibile dallo scorso 25 aprile.

Patrizia Scortecci - racconta ArezzoNotizie - si era trasferita da Arezzo a Napoli, per vivere insieme al suo compagno. Ma proprio negli ultimi giorni, ci sarebbe stato un diverbio tra i due. Così la 46enne avrebbe deciso di lasciare la città partenopea per raggiungere Roma.

Patrizia avrebbe dovuto raggiungere la Capitale in treno il 26 aprile scorso, ma da allora non ci sono più notizie. La 46enne ha anche dei parenti nel capoluogo laziale e si pensava che li avrebbe raggiunti, ma da loro non è mai arrivata. E così è stata presentata formale denuncia di scomparsa alle autorità.

