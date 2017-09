Frattamaggiore, 60enne viene scippata: finisce in ospedale

Scippata dopo aver fatto la spesa, mentre faceva rientro a casa. È accaduto in pieno giorno in via lanniello a Frattamaggiore. Vittima una 60enne, avvicinata alle spalle da un uomo a bordo di uno scooter che le ha strappato la borsa con forza e l'ha trascinata sull'asfalto.

I passanti hanno prestato i primi soccorsi alla donna, accompagnandola poi presso il vicino pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. La 60enne è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni per escoriazioni varie al volto, alle gambe ed alle braccia.