Ruba due portafogli all'ospedale Cardarelli: denunciata 26enne

Una 26enne è stata denunciata per furto aggravato, poichè è accusata di aver rubato, in un reparto dell'ospedale Cardarelli, due portafogli, uno ad un paziente ricoverato e l'altro ad una persona che si era recata nel nosocomio per fare visita a un parente.

A fermare la giovane donna sono stati una guardia giurata ed un militare dell'Esercito, che successivamente l'hanno consegnata agli agenti del Commissariato Arenella.

L'episodio, come riporta l'Ansa, è avvenuto poco prima delle 14, mentre volgeva al termine la visita del Cardinale Sepe in un altro reparto dell'ospedale.

I portafogli sono stati recuperati e riconsegnati ai legittimi proprietari.