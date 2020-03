Donna rimprovera dal balcone le persone ferme in strada (VIDEO)

Il consigliere regionale Francesco Borrelli ha condiviso, sulla sua pagina Facebook, il video di una cittadina che dal balcone ha rimproverato ad alta voce un gruppo di persone fermo in strada a chiacchierare. L'episodio è avvenuto a Napoli, in via San Rocco: "Dovete andare a casa - ha strillato la signora - lo volete capire che ci state facendo ammalare tutti? Tornate a casa". Dopo le urla della donna l'assembramento si è sciolto: "Se non si comincia ad affrontare questa situazione con la dovuta serietà non ne usciremo mai" il commento di Borrelli.

