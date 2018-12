Donna ricoperta dalle formiche, si aggrava la paziente srilankese

Si sono aggravate le condizioni della donna srilankese salita - suo malgrado - alla ribalta delle cronache nazionale perché ricoperta di formiche all'interno dell'ospedale San Giovanni Bosco. Lo riferisce il suo legale, Hillary Sedu. Il grave stato di abbandono avrebbe provocato piaghe da decubito che hanno assottigliato la pelle della paziente, fino all'osso.

La donna si trova ancora nello stesso reparto dell'ospedale dove scoppiò il caso. La figlia sostenne di volerla riportare in patria e il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli fece partire anche una sorta di colletta per pagarle il viaggio. La donna, però, per le condizioni in cui versa, non è trasportabile.