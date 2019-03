Donna pusher a Ercolano: nel basso nascondeva oltre un chilo d'hashish

I carabinieri della locale tenenza hanno tratto in arresto in flagranza di reato G.F., una 42enne già nota alle forze dell'ordine, trovata in possesso di 1,25 kg. di hashish in panetti e stecchette e di circa 51 grammi di crack in “pietre” e dosi pronte per lo smercio al dettaglio.

Nel corso di perquisizione nella casa della donna al Supportico Sant’Anna, i militari dell’arma hanno accertato che la 42enne nascondeva parte della droga nell’armadio in camera da letto e in una biscottiera in cucina; nella biscottiera c'era anche una chiave che non apriva nessuna porta della casa. Approfondendo la situazione i militari dell’arma hanno scoperto che era quella che apriva il lucchetto apposto a chiusura della porta di accesso a un locale attiguo all’abitazione. Nel terraneo è stato trovato un marsupio contenente un chilo di hashish in panetti.

L’arrestata è stata tradotta nella casa circondariale di Pozzuoli.