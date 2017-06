Trascina una donna in un vicolo per palpeggiarla e rapinarla: arrestato

I Carabinieri del Reggimento “Campania” hanno arrestato in flagranza per violenza sessuale e rapina un 29enne senegalese, in Italia senza fissa dimora. In via Duomo una 45enne aveva chiesto aiuto ai militari denunciando di essere stata avvicinata poco prima da un uomo di colore che, dopo averla trascinata in una zona non illuminata, l’aveva costretta al muro e palpeggiata. Prima di fuggire, il 29enne le aveva rubato lo smartphone.

I Carabinieri hanno così rintracciato e bloccato il responsabile sul Corso Umberto. In tasca, il cellulare provento della rapina oltre a 3 stecchette di hashish, per il possesso della quali è stato ulteriormente segnalato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Arrestato, è ora nel carcere di Poggioreale.