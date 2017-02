Si nascondeva a casa di un pregiudicato: 30enne arrestata

Gli uomini del Nucleo Operativo della Polizia Penitenziaria di Secondigliano hanno arrestato una 30enne che da diversi giorni era riuscita a sottrarsi alla cattura rifugiandosi in un appartamento del rione popolare di via E. Torricelli a Pianura.

L'arresto è avvenuto in esecuzione di un'ordinanza di carcerazione emessa dall'Ufficio esecuzioni della Procura di Napoli per rapina ed evasione dagli arresti domiciliari. La donna nel luglio 2014, all'epoca 27enne ed in stato di gravidanza, si era resa responsabile di una rapina all'interno di un centro ippico in via Montagna Spaccata, in concorso con un pregiudicato, minacciando con un coltello un vigilante che li aveva sorpresi a rubare. Successivamente sottoposta agli arresti domiciliari, si era resa responsabile di diverse evasioni.

La donna si nascondeva in casa dello stesso pregiudicato. Nel momento dell'irruzione dei poliziotti, ha tentato inutilmente di camuffarsi avvolgendosi dentro una coperta distesa sul divano e per lei si sono aperte le porte del carcere di Pozzuoli dove sconterà una condanna di circa tre anni di reclusione.