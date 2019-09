Precipita dal balcone di casa, muore 37enne di Torre del Greco

Una donna di 37 anni, di Torre del Greco, è morta all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere precipitata questa mattina dal balcone di casa. Le condizioni della donna erano gravi fin dal primo momento, e questa sera per i traumi riportati nella caduta la donna è morta. Secondo quanto si apprende la donna era in casa con i due figli, piccoli, nel momento in cui è caduta.

Sui fatti indaga la Polizia. Nessuna ipotesi è esclusa.